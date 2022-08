Mit der Kieler Sportvereinigung (KSV) Holstein kreuzten die Magdeburger schon 16 Mal um Punkte die Klingen. Dabei haben die Norddeutschen mit sechs Siegen bei sechs Remis die Nase vorn. Erstmals standen sich beide Teams im August 2008 in der Regionalliga Nord gegenüber, die Kieler gewannen mit 1:0.

Der ehemalige FCM-Spieler Marius Sowislo im Duell mit dem Kieler Rafael Czichos, am 2. Oktober 2015.

Magdeburg - Die bislang letzten beiden Duelle wurden in der Saison 2018/2019 in der 2. Liga ausgetragen. Das Hinspiel an der Förde gewann der Gastgeber nach Rückstand (0:1 Philip Türpitz/65. Minute) durch Treffer von Mühling (75.) und Seydel (87.) mit 2:1.

Im Rückspiel am 10. Februar 2019 kam der FCM vor 19.700 Zuschauern in der MDCC-Arena trotz eines klaren Chancenvorteils nicht über ein 1:1 hinaus. Serra (5.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Türpitz gelang noch vor der Pause der 1:1-Ausgleich (42.). Der heutige FCM-Keeper Dominik Reimann saß damals auf der Reservebank der Kieler.

KSV mit viel Tradition

Die KSV ist ein traditionsreicher Verein, wurde 1900 gegründet und hat heute 3300 Mitglieder. Die Vereinsfarben sind angelehnt an die schleswig-holsteinischen Landesfarben Blau, Weiß und Rot.

Spielstätte der "Störche", wie sich die Kieler mit Bezug auf ihre erste Vereinskneipe "Storchennest" gern selbst nennen, ist das Holstein-Stadion mit aktuell rund 15.000 Plätzen.

Die "Störche" spielten im norddeutschen bzw. deutschen Fußball früh eine wichtige Rolle. 1912 wurden sie Deutscher Meister durch einen 1:0-Sieg über den Karlsruher FV, 1961 deutscher Amateuermeister (1:0-Finalsieg gegen den Siegburger SV vor 70.000 Zuschauern in Hannover).

In der Oberliga Nord belegen die Nordlichter hinter Eintracht Braunschweig, dem VfL Osnabrück, FC St. Pauli, Werder Bremen und dem Hamburger SV Rang sechs in der Ewigen Tabelle der Jahre 1947 bis 1963, verpassten bei Gründung der Bundesliga aber den Sprung in die Eliteliga.

Holstein Kiel verpasst Bundesliga

1964 spielte Holstein Kiel in der Bundesligaaufstiegsrunde, scheiterten 2018 in der Relegation am VfL Wolfsburg (1:3, 0:1) und im Vorjahr am 1. FC Köln, nachdem sie das Hinspiel 1:0 gewannen, im heimischen Stadion aber mit 1:5 untergingen.

Mit Aleksandar Ignjovski steht ein ehemaliger FCM-Kicker im aktuellen Kieler Kader. Unter anderem die früheren Magdeburger Benjamin Girth und Enrico Gerlach, auch David Kinsombi trugen bereits auch den KSV-Dress.