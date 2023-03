London - England hat in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen makellosen Start hingelegt. Drei Tage nach dem 2:1 bei Titelverteidiger Italien gewann der EM-Zweite im Londoner Wembley-Stadion gegen die Ukraine mit 2:0 (2:0).

Harry Kane (37. Minute) mit seinem insgesamt 55. Länderspieltor und Bukayo Saka (40.) sorgten mit ihren Treffern bereits in der ersten Halbzeit für den Erfolg in der Gruppe C.

Vor Spielbeginn gab es einen Appell für Frieden in der Ukraine, das vor mehr als einem Jahr von Russland angegriffen worden ist. Auf der Anzeigetafel stand in englischer und ukrainischer Sprache „Frieden“, beide Mannschaften versammelten sich für ein Foto auf dem Spielfeld hinter einer ukrainischen Fahne mit der Aufschrift „Peace“. Für die Ukraine war der Auftakt zur EM-Qualifikation das erste Länderspiel seit Ende September des vergangenen Jahres und zugleich das 300. in der Geschichte des ukrainischen Fußball-Verbandes seit 1992.