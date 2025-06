Manchester City und Juventus Turin stehen schon vor ihrem Duell in Orlando als Achtelfinalisten fest. In einem rasanten Gruppengipfel dominiert der Topclub aus England um Torjäger Haaland.

Orlando - Pep Guardiola hat sich mit Manchester City bei der Club-WM in einem rasanten Spiel gegen Juventus Turin den Gruppensieg gesichert. Das 5:2 (2:1) des englischen Fußball-Topclubs mit Stürmerstar Erling Haaland in Orlando war ein starker Schlusspunkt unter eine makellose Vorrunde mit drei Siegen und ein Statement vor Beginn der K.o.-Phase.

Für Juve (6 Punkte), das auch schon vor dem Anpfiff für das Achtelfinale qualifiziert war, war es im Topspiel der Gruppe G die erste und zugleich heftige Niederlage bei dem Turnier in den USA. Die Gegner von City und Juventus zum Start im Achtelfinale werden in den letzten Partien der Gruppe H mit Real Madrid ermittelt. Diese waren für den Donnerstagabend (Ortszeit) angesetzt.

Im Camping World Stadium trafen der agile Jeremy Doku (9. Minute) und Juve-Verteidiger Pierre Kalulu (26.) mit einem krassen Eigentor vor der Pause. Die eingewechselten Haaland (52.) und Phil Foden (69.) erhöhten für City, bevor Savinho traumhaft aus über 20 Metern erfolgreich war (75.). Teun Koopmeiners (11.) nach einem schlimmen Fehlpass von Torwart Ederson und Dusan Vlahovic (84.) waren für den italienischen Rekordmeister erfolgreich.

Rodri zurück als Citys Taktgeber

Kurz vor der Pause entlud sich ein heftiger Regenguss über der gut gefüllten Arena in Florida. Am Ende der guten Fußball-Show gab es sogar La-Ola. Bei Manchester stand der monatelang verletzte spanische Europameister und Taktgeber Rodri erstmals wieder in der Startelf. Nach einer guten Stunde löste ihn der ehemalige DFB-Kapitän İlkay Gündoğan im Mittelfeld ab.