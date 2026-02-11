In einem Champions-League-Match seines Clubs fehlt Cristiano Ronaldo erneut. Den Machtkampf mit Al-Nassrs Bossen soll der Fußballstar gewonnen haben - und bald wieder dabei sein.

Arkadag - Cristiano Ronaldo hat zum dritten Mal nacheinander im Kader von Al Nassr gefehlt - Berichten zufolge hat der 41 Jahre alte Fußball-Superstar seinen angeblichen Streik aber vorher bereits beendet. Beim 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der AFC Champions League Two bei Arkadag FK in Turkmenistan war Ronaldo nicht dabei. Er hatte zuvor auch schon die beiden Siege von Al Nassr in der saudi-arabischen Liga verpasst.

Laut der portugiesischen Sportzeitung „A Bola“ soll der Machtkampf aber beendet sein und Ronaldo beim nächsten Meisterschaftsspiel am Samstag zurückkehren. Er selbst hat sich öffentlich zu den Gründen seines Fehlens weiterhin nicht geäußert.

Fan-Reaktion nach Liga-Statement

Vermutet wird von Medien, dass Ronaldo wegen der Transferpolitik des Vereins-Mehrheitsbesitzers verärgert ist. Der saudi-arabische Staatsfonds hatte bei einem Ligarivalen groß auf dem Transfermarkt investiert. Zuletzt hatten sich auch Fans mit Ronaldo solidarisiert: Während des Spiels in der heimischen Liga hatten sie Plakate mit der Rückennummer 7 des Portugiesen hochgehalten.

Tags zuvor hatte die Saudi Pro League Berichten zufolge eine Botschaft an Ronaldo geschickt. „Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt“, hatte ein Sprecher laut dem britischen Sender BBC und der Nachrichtenagentur PA erklärt: „Aber kein Einzelner – egal wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.“