Carlo Ancelotti kann sich einen weiteren WM-Zyklus als Trainer des Fußball-Rekordweltmeisters vorstellen. In einer TV-Sendung sendet er ein klares Signal.

Hält Ancelotti schon bald ein Trikot mit der 30 für einen neuen Vertrag bis 2030 hoch? (Archivbild)

Madrid - Carlo Ancelotti steht einer weiteren Amtszeit als Trainer von Fußball-Rekordweltmeister Brasilien über den kommenden WM-Sommer hinaus sehr wohlwollend gegenüber. Der Italiener, der im Juni einen Tag vor dem WM-Auftakt seinen 67. Geburtstag feiert, sagte in der Sendung „Universo Valdano“ mit Ex-Profi Jorge Valdano bei Movistar Plus: „Ich glaube, ich werde meinen Vertrag mit Brasilien um vier Jahre verlängern.“

Es sei eine neue Aufgabe, die ihm sehr gefalle, betonte Ancelotti, der einst auch mal den FC Bayern trainierte, und nannte insbesondere die Punkte Analyse und Innovation. Er trainiert die Seleção seit Mai vergangenen Jahres. In bisher acht Spielen als Coach der Brasilianer verbuchte Ancelotti vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der WM-Endrunde treffen die Südamerikaner auf Marokko, Haiti und Schottland.