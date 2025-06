Mats Hummels zieht es so schnell nicht zurück in den Profifußball.

Ex-Nationalspieler Mats Hummels zieht es nach seinem Karriereende nicht so schnell zurück in den Profifußball. „Ich habe schon entschieden, dass ich auf keinen Fall irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren wieder so richtig reingehe", sagte der frühere Bundesligaprofi des FC Bayern und von Borussia Dortmund im ZDF.

Der 36 Jahre alte Hummels hat seine Fußball-Laufbahn in der italienischen Serie A vor wenigen Tagen beendet. Bei der AS Rom stand er seit September 2024 unter Vertrag, nachdem er zum Ende der vorherigen Saison beim BVB ausgeschieden war.

„Doofe“ Entscheidungen?

„Es war jetzt wirklich eine lange Zeit im Fußball, wo man immer auch getrieben ist und immer abhängig von vielen Entscheidungen anderer“, sagte der Weltmeister von 2014. Er wolle nun seine eigenen Entscheidungen treffen, „mal schauen, wann ich merke, dass da auch ein paar doofe dabei sind und ich dann wieder in diesen Alltag rein will. Aber es wird ein paar Jahre dauern.“

Ganz loslassen wird der langjährige Profi vom Fußball aber nicht. Hummels wird in der kommenden Saison für den Internet-Sender Amazon Prime Video als TV-Experte bei den Spielen der Champions League arbeiten.

Der Rücktritt fühle sich für ihn noch etwas unwirklich an, gab Hummels am Rande des Nations-League-Halbfinals der deutschen Nationalmannschaft in München gegen Portugal zu. „Bisher ist das einfach wie eine Sommerpause. Der große Unterschied kommt glaube ich erst im September, Oktober. Bisher ist das einfach nur Urlaubsanfang“, sagte Hummels.

Große Erfolge mit Bayern und Dortmund

Hummels wurde mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund insgesamt fünfmal deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. Der Innenverteidiger war dabei Leistungsträger der erfolgreichen BVB-Mannschaft unter Trainer Jürgen Klopp, die 2011 und 2012 die Meisterschaft gewann und 2012 auch den DFB-Pokal holte. Seinen größten Erfolg im DFB-Team feierte der langjährige Nationalspieler 2014 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels in Brasilien. In 78 Länderspielen erzielte er fünf Tore.