Auto fährt in Barcelona durch Menge wartender Fußballfans

Ein Auto ist in Barcelona eine wartende Menge von Fußballfans gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 13 Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Archivbild)

Barcelona - Ein Auto ist kurz vor dem Stadtderby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona durch eine wartende Menge von Fußballfans gefahren. Dabei wurden in Nähe des Stadions nach neuen Angaben der Polizei 15 Menschen verletzt, niemand von ihnen schwer. Zunächst war von 13 Verletzten berichtet worden. Der Vorfall überschattete auch den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels für Barça mit Trainer Hansi Flick durch den 2:0 (0:0)-Sieg.

Videoaufnahmen von dem Vorfall weckten böse Erinnerungen an schreckliche Anschläge mit Autos. Aber die Polizei ging nach einer ersten Einschätzung von einem Unfall aus, bei dem eine ältere Autofahrerin die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren habe, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete.

Kurzzeitig chaotische Lage

Die Fahrerin war mit ihrem Auto in einen Bereich mit vielen Fußballfans in der Nähe des Espanyol-Stadions gefahren, der für den Verkehr gesperrt war. Sie habe kurz beschleunigt, was viele der Umstehenden verärgerte, die das Auto umringten. Polizisten versuchten, die kurzzeitig völlig chaotische Lage zu beruhigen, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war.

Dann beschleunigte das Auto plötzlich, fuhr durch die Menschenmenge, schleifte mehrere Menschen meterweit mit und krachte schließlich gegen einen Zaun. Die Fahrerin, die nicht vorbestraft sei, wurde festgenommen, wie die Zeitung „La Vanguardia“ weiter berichtete. Ihr wird rücksichtsloses Fahren und Körperverletzung vorgeworfen.

Spiel kurz unterbrochen

Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf das wichtige Fußballspiel von Espanyol gegen Barça. Fans von Espanyol hätten den Torhüter ihres Teams, Joan García aufgefordert, den Ball nicht abzuspielen und das Spiel abzubrechen. Die Begegnung wurde anschließend wenige Minuten nach dem Anpfiff kurz unterbrochen.

Der Schiedsrichter lief an die Seitenlinie und beriet sich dort mit Verantwortlichen und auch einem Polizisten. Anschließend wurde die Partie fortgesetzt. Über die Lautsprecheranlage des Stadions wurde mitgeteilt, dass niemand schwer verletzt worden sei. Einige Espanyol-Fans waren damit nicht einverstanden und verließen aus Protest das Stadion.