Barça-Gruß an ter Stegen vor siebtem Sieg in Serie

Barcelona - Noch bevor es losging, schickten die Profis des FC Barcelona einen Gruß an Marc-André ter Stegen. „Viel Kraft Kapitän“, stand auf der Brust der T-Shirts, mit denen die Teamkollegen des so schwer verletzten deutschen Torwarts kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Getafe auf den Platz des Estadi Olímpic de Montjuïc kamen.

Angeführt wurden sie diesmal von Angreifer Raphina, im Tor stand Inaki Pena. Ter Stegens Ersatzmann, der womöglich schon bald eine andere Nummer eins vor sich haben wird.

Gegen den Tabellenvorletzten aus einem Vorort von Madrid bekam Pena recht früh eine erste Bewährungschance, die er problemlos bestand. Letztlich hielt er seinen Kasten sauber und Barça setzte unter dem neuen Trainer Hansi Flick seine Siegesserie in der spanischen Fußball-Meisterschaft fort. Die Katalanen kamen allerdings trotz massiver Ballbesitzüberlegenheit nur zu einem 1:0 (1:0).

Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel behauptet sich Barcelona mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vor Meister, Champions-League-Gewinner und Erzrivale Real Madrid. In der 19. Minute gelang Robert Lewandowski mit seinem bereits siebten Meisterschaftstreffer das einzige Tor der Partie.

Womöglich wird er schon bald einen Landsmann begrüßen können. Denn der ehemalige polnische Nationalkeeper Wojciech Szczesny, der vor knapp einem Monat bei Juventus Turin seine Karriere beendet hatte, schließt ein Comeback nicht aus - beim FC Barcelona.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano soll er am Montag einen Vertrag über den Rest dieser Spielzeit unterschreiben. So lange dürfte ter Stegen ausfallen, nachdem er sich am Sonntag beim 5:1 auswärts gegen den FC Villarreal die Patellasehne am rechten Knie gerissen hatte.

„Ich verstehe die schwierige Situation, die sich für sie nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ergeben hat, und ich denke, es wäre respektlos von mir, diese Option nicht in Betracht zu ziehen“, wurde Szczesny von Spaniens „Sport“ zitiert. Er habe verraten, wie sehr ihn das Angebot von Barça reize, schrieb „Sport“ weiter.

Flick kündigte schon weitere Gespräche an

„Sport“ und auch „Mundo deportivo“ beriefen sich zudem auf einen Bericht des polnischen Portals meczyki.pl. Demnach soll der ehemalige Nationaltorwart am Donnerstag den medizinischen Test absolvieren. Flick hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz erklärt, dass sie Vertrauen in Pena hätten. Der ehemalige Bundestrainer hatte aber auch weitere Gespräche angekündigt und gesagt: „Wir müssen sehen, was wir in Zukunft tun werden.“