Dayot Upamecano steht in Frankreichs Kader für das Testspiel gegen Deutschland.

Berlin - Kapitän Kylian Mbappé führt die französische Fußball-Nationalmannschaft beim Testspiel am 23. März gegen Deutschland an. Nationaltrainer Didier Deschamps berief mit Münchens Abwehrspieler Dayot Upamecano zudem einen Bundesliga-Spieler in das 23-köpfige Aufgebot des Weltmeisters von 2018.

Neben Upamecano sind mit Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Ousmane Dembele, Moussa Diaby, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Ibrahima Konate weitere frühere Bundesliga-Profis im Kader.

Die Équipe Tricolore trifft in Lyon auf die neu formierte DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Vorbereitung auf die Europameisterschaft spielt Frankreich drei Tage später in Marseille gegen Chile.