Robert Lewandowski fehlt dem FC Barcelona zum Saisonauftakt. Ob ein anderer Stürmer mitwirken kann, ist weiter offen.

Barcelona - Barça-Trainer Hansi Flick muss im ersten Ligaspiel offenbar auf Stürmerstar Robert Lewandowski (36) verzichten. Der polnische Fußball-Nationalspieler habe seine Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel noch nicht überwunden, schrieb die Sportzeitung „Mundo Deportivo“ aus Barcelona. Der spanische Meister startet am Samstagabend mit der Partie bei RCD Mallorca in die neue Saison.

Weiterhin fraglich ist der Einsatz von Marcus Rashford. Die Registrierung des von Manchester United verpflichteten Angreifers ist noch nicht abgeschlossen. Barça arbeite aber daran, dass der 27-Jährige auf Mallorca spielen kann, berichtete „Mundo Deportivo“.