Barcelona - Trainer Hansi Flick wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig verlängern. Nach Informationen des TV-Senders Sky seien letzte Details für eine Verlängerung des Kontrakts bis 2027 geklärt und eine mündliche Einigung erzielt worden. Der neue Vertrag solle zeitnah unterschrieben werden.

Von einer mündlichen Einigung hatte bereits vor knapp drei Wochen die spanische Zeitung „Marca“ berichtet. Flicks aktueller Vertrag beim spanischen Spitzenclub ist bis Ende Juni 2026 datiert.

Löw ist nicht überrascht

„Dass er in Gesprächen ist, das wusste ich“, sagte Ex-Bundestrainer Joachim Löw (65) am Rande der Pokal-Präsentation vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin. Er pflege zu seinem früheren Co-Trainer, mit dem er 2014 in Brasilien den WM-Titel geholt hatte, „ein sehr vertrauensvolles Verhältnis“. „Diesen Freitag werde ich mal für ein paar Tage nach Barcelona fliegen. Ich habe es ihm schon lange versprochen, dass ich mal komme“, sagte Löw.

Flick (60) hat in seiner Premieren-Saison mit den Katalanen noch die Chance auf das Double. Nach dem Triumph im Pokalfinale gegen Real Madrid steht Barça drei Spiele vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen an der Tabellenspitze der Primera División. Im Halbfinale der Champions League war das Flick-Team an Bayern-Bezwinger Inter Mailand knapp im Halbfinale gescheitert.

Flick überzeugt Kritiker

Flick hatte den FC Barcelona im vergangenen Jahr als Nachfolger von Xavi übernommen und Kritiker mit seiner Arbeit und den guten Ergebnissen überzeugt. Der 60-Jährige ist nach Hennes Weisweiler und Udo Lattek der dritte deutsche Trainer beim FC Barcelona.

„Ich habe meine eigene Mentalität, arbeite gerne für diesen Verein, den besten der Welt. Und weiß das, was ich habe, sehr zu schätzen“, hatte Flick kürzlich über seine Tätigkeit in Barcelona gesagt.