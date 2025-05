Madrid - Über die Zukunft von Luka Modric wird weiter heftig spekuliert. Der mittlerweile 39 Jahre alte Kroate spielt seit fast 13 Jahren bei Real Madrid. Laut der Sportzeitung „Marca“ soll sich Xabi Alonso, mit dessen Engagement als Trainer-Nachfolger von Carlo Ancelotti gerechnet wird, für einen Verbleib des ehemaligen Weltfußballers für eine weitere Saison ausgesprochen haben.

Bericht: Modric bereite sich im Prinzip auf den Abschied vor

Der Radiosender Cope berichtete, dass Modric bisher aber noch kein neues Angebot von den Real-Verantwortlichen bekommen habe. Er bereite sich demnach im Prinzip auf den Abschied von den heimischen Fans vor. Sollte Real ihm doch noch eine Offerte machen, könne sich das aber wieder ändern.

An diesem Samstag empfangen die Königlichen in der Hauptstadt Real Sociedad aus San Sebastián. Danach steht für Real noch die Club-WM in den USA an.

Modric gewann mit Real unter anderem sechsmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokalwettbewerb. Sein aktueller Vertrag läuft bis Ende kommenden Monats. Berichten zufolge soll er auch erneute Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, um bei Real zu bleiben und sich auch mit der Reservistenrolle abfinden.