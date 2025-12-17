In London ist Nationalstürmer Niclas Füllkrug nicht mehr glücklich. Geht es für ihn nun in Italien weiter?

Auf dem Weg nach Mailand? Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug von West Ham United. (Archivbild)

Mailand - Der neunmalige Europapokal-Sieger AC Mailand soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung ein Angebot für den deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug abgegeben haben. Es gehe um eine Leihe mit Kaufoption, heißt es in dem Bericht. Früllkrugs derzeitiger Arbeitgeber West Ham United prüfe die Modalitäten. Auch Sky berichtet über das Angebot.

Der 32 Jahre alte Stürmer möchte seinen englischen Club noch in diesem Winter verlassen. Auch der VfL Wolfsburg soll interessiert gewesen sein. Doch italienische Quellen berichteten, dass Füllkrug mit den Mailändern bereits eine persönliche Einigung über einen Vertrag bis zum Saisonende erzielt habe.

Wechsel für WM-Chance

Füllkrug wechselte nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten bislang seinen Durchbruch in der Premier League.

Der 24-malige Nationalspieler strebt auch deshalb einen Wechsel an, um seine WM-Chancen zu erhöhen. In Mailand würde er unter anderem mit den früheren Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) um einen Platz im Angriff konkurrieren.