Für Vorjahresfinalist Inter Mailand ist ein Außenseiter aus Norwegen Endstation in den Playoffs der Champions League. Ein früherer Frankfurter ärgert den Favoriten erneut.

Mailand - Bodö/Glimt hat überraschend Vorjahresfinalist Inter Mailand aus der Champions League ausgeschaltet. Der norwegische Fußball-Club gewann nach dem 3:1 im Hinspiel auch das Playoff-Rückspiel beim italienischen Topverein mit 2:1 (0:0) und steht im Achtelfinale der Königsklasse. Bodö/Glimt bekommt es in der Runde der besten 16 Mannschaften mit Sporting Lissabon oder Manchester City zu tun. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon (Schweiz) statt.

Inter war zwar lange überlegen, kam allerdings nur zu wenigen guten Möglichkeiten. Der Außenseiter aus Norwegen stand dagegen in der Defensive sicher und profitierte in der zweiten Hälften von einem schlimmen Fehlpass des ehemaligen Dortmunders Manuel Akanji: Ole Didrik Blomberg scheiterte erst an Torhüter Yann Sommer. Den Nachschuss verwertete der Ex-Frankfurter Jens Petter Hauge (58. Minute) 1:0. Hakon Evjen (72.) entschied das Match endgültig. Das 1:2 durch Alessandro Bastoni (76.) war zu wenig.

Der Einzug von Newcastle United ins Achtelfinale war nach dem 6:1-Hinspielerfolg bei Karabach Agdam nur noch Formsache. Das Team um Nationalspieler Nick Woltemade siegte auch im Rückspiel gegen den Club aus Aserbaidschan mit 3:2 (2:0). Im Achtelfinale wartet auf die Magpies nun allerdings mit dem FC Chelsea oder dem FC Barcelona ein deutlich schwerer Brocken. Sandro Tonali (4.), der Ex-Hoffenheimer Joelinton (6.) und Sven Botman (52.) waren für Newcastle erfolgreich.

Sörloth schießt Atletico weiter

Der norwegische Nationalspieler Alexander Sörloth hat Atlético Madrid mit einem Dreierpack ins Achtelfinale geschossen. Das Team von Trainer Diego Simeone besiegte den FC Brügge dank der drei Tore des früheren Angreifers von RB Leipzig mit 4:1 (1:1). Im Hinspiel hatte es in Belgien ein 3:3 gegeben. Atleticos Gegner in der nächsten Runde sind entweder der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

Sörloth (23.) brachte die Gastgeber nach einem Patzer von Brügge-Keeper Simon Mignolet in Führung. Joel Ordóñez, Nationalverteidiger von Deutschlands WM-Gegner Ecuador (36.), glich aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 aus. Atletico war nach dem 2:1 durch Johnny Cardoso (48.) wieder auf Kurs Achtelfinale, Sörloth (76./87.) sorgte für die endgültige Entscheidung.