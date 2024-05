Brøndby - Vier Bundesliga-Profis stehen im Aufgebot der dänischen Fußball-Nationalmannschaft für die bevorstehende Europameisterschaft in Deutschland. Der frühere Mainzer Coach Kasper Hjulmand nominierte Torhüter Frederik Rönnow vom 1. FC Union Berlin, Joakim Maehle und Jonas Wind vom VfL Wolfsburg und RB Leipzigs Yussuf Poulsen.

Insgesamt umfasst der Kader 26 Spieler - darunter auch Christian Eriksen, der bei der vergangenen EM wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen war und seither mit einem Defibrillator spielt. Er ist neben seinem Club-Kollegen Rasmus Højlund von Manchester United einer der Schlüsselspieler.

Die Dänen, die ab dem 11. Juni ihr Quartier in Freudenstadt im Nordschwarzwald aufschlagen, treffen in der Vorrundengruppe C auf Slowenien, England und Serbien. Qualifiziert hatten sie sich als Gruppenerster vor Slowenien und Finnland. In der Vorbereitung bestreitet Hjulmands Team noch Testspiele gegen Schweden und Norwegen. 1992 holte Dänemark im schwedischen Göteborg seinen bisher einzigen EM-Titel.