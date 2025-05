Während Paris Saint-Germain in München einen historischen Sieg feiert, kommt es in der französischen Hauptstadt teils zu Ausschreitungen. Berichten zufolge gibt es Festnahmen.

Chaotische Szenen und Festnahmen in Paris

In Paris wird der Champions-League-Titel gefeiert - nicht immer friedlich.

Paris - Während des Endspielsiegs von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand in der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu chaotischen Szenen und Festnahmen gekommen. Die Polizei sprach der Zeitung „Le Parisien“ zufolge von Spannungen auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, ausgehend von Menschen mit „schlechten Absichten“.

Die Ordnungskräfte griffen demnach ein, um Ruhe herzustellen. Laut dem Sender BFMTV wurden Dutzende Menschen festgenommen, etwa weil sie Feuerwerkskörper bei sich trugen. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau schrieb auf X von „Barbaren“, die die Einsatzkräfte provozierten, während die wahren Fans sich für das Match zwischen PSG und Inter Mailand in München begeisterten.

Auf Videos war zu sehen, wie Fans auf den Champs-Élysées durch die Gegend rannten. Andere Videos zeigten Polizisten, die hinter Fans herrannten.