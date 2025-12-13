Tausende Fans wollen Lionel Messi in Kalkutta bejubeln. Dabei kommt es zu Ausschreitungen. Die höchste Politikerin von Westbengalen entschuldigt sich.

Kalkutta - Ausschreitungen enttäuschter Fans haben den Auftakt der Tour von Fußball-Star Lionel Messi durch Indien überschattet. Besucher warfen einem Bericht der „Times of India“ zufolge mit Flaschen, weil sie ihr Idol trotz stundenlangen Wartens und dem Besitz von Eintrittskarten weder aus der Nähe noch auf großen Bildschirmen zu sehen bekamen.

Westbengalens Chefministerin Mamata Banerjee entschuldigte sich beim argentinischen Weltmeister und seinen Fans für die Vorfälle am Salt Lake Stadion. Auf der Plattform X schrieb Banerjee, sie sei zutiefst verstört und geschockt vom Missmanagement. Eine Untersuchungskommission solle die Vorfälle prüfen. Nach Angaben der Polizei wurde der Organisationschef festgenommen, das Eintrittsgeld solle zurückerstattet werden.

Zunächst hatte Messi in Kalkutta eine 21 Meter hohe Statue zu seinen Ehren eingeweiht. Auf der dreitägigen Tour, die am Montag in Neu-Delhi endet, wird der 38-Jährige von seinen langjährigen Teamkollegen Luis Suárez und Rodrigo De Paul begleitet. Am vergangenen Wochenende hatte er sich mit Inter Miami den MLS Cup der nordamerikanischen Liga im Finale gegen die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller gesichert.