De Ligt bei Bayern eingetroffen - Süles Rückennummer

Washington - Neuzugang Matthijs de Ligt ist beim Team des FC Bayern München in den USA eingetroffen.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger landete in der deutschen Nacht zum Mittwoch in Washington und fuhr dann weiter in das Mannschaftshotel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Wann er das erste Mal mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz steht, war zunächst offen. Am Mittwochabend (Ortszeit) bestreiten die Münchner ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen D.C. United aus der Major League Soccer.

De Ligt bekommt bei den Bayern das Trikot mit der Rückennummer vier. Bis zur vergangenen Saison spielte Innenverteidiger Niklas Süle mit dieser Nummer, er ist aber zu Borussia Dortmund gewechselt. Wie die Münchner mitteilten, hat de Ligt „die Zahl unter den freien Optionen“ ausgewählt.

Der neue Stürmer Sadio Mané (FC Liverpool) trägt die Rückennummer 17, Außenverteidiger Noussair Mazraoui die 40 und Ryan Gravenberch die 38 (beide Ajax Amsterdam).

Die Bayern hatten die Verpflichtung von de Ligt zuvor am Dienstag bekanntgegeben, der Abwehrspieler von Juventus Turin kostet mindestens 67 Millionen Euro Ablöse.