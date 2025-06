In Herzogenaurach schwitzen die DFB-Frauen, um sich für die Europameisterschaft in der Schweiz in Topform zu bringen. Aus dem Kader des Mitfavoriten fehlt derzeit nur die Stammtorhüterin.

Herzogenaurach - Die deutschen Fußballerinnen sind vielversprechend in die EM-Vorbereitung in Herzogenaurach gestartet. „Erfreulicherweise kann ich sagen, dass alle zu 100 Prozent fit sind. Es gibt auch keine Blessuren“, sagte Co-Trainerin Maren Meinert in deiner DFB-Schalte. „Wir sind sehr zufrieden, die Spielerinnen sind alle gesund.“

Aus dem 23-köpfigen Kader von Bundestrainer Christian Wück fehlt wie angekündigt nur Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger, da die Saison in den USA noch läuft. Die 34-Jährige von NY/NJ Gotham steigt im zweiten Teil des Trainingslagers vom 27. Juni an ein. Die Europameisterschaft in der Schweiz beginnt am 2. Juli.

„Der Eindruck ist sehr positiv“

„Bessere Bedingungen als hier kann man nicht vorfinden. Wir freuen uns alle, endlich zusammen zu sein, endlich in die EM-Vorbereitung zu starten“, sagte die stellvertretende Kapitänin Janina Minge vom VfL Wolfsburg über den Aufenthalt im Adidas-Homeground.

Dies merke man den Spielerinnen an, so Meinert. Die 51-Jährige, die schon dreimal Europameisterin und 2003 Weltmeisterin war, lobte die Spritzigkeit der Nominierten nach deren zweiwöchigem Urlaub: „Der Eindruck ist sehr positiv.“

Nach fünf Tagen in Herzogenaurach dürfen die Spielerinnen am 24. Juni für drei Tage nach Hause. Erneuter Treffpunkt zum letzten Feinschliff ist am 27. Juni, ehe es am 30. Juni nach Zürich ins Base Camp geht. Das erste Gruppenspiel der achtfachen Europameisterinnen steht am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen an. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Dänemark und Schweden.