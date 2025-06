In der Slowakei beginnt am Mittwoch die U21-Europameisterschaft. Nach dem Vorrunden-Aus vor zwei Jahren strebt die deutsche Auswahl wieder das Finale an. Eine starke Bilanz weckt Hoffnungen.

Nach dem verpassten Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League will es die U21 bei der in dieser Woche beginnenden Europameisterschaft besser machen. Von Mittwoch an bis zum 28. Juni geht es in der Slowakei um den Titel. Die deutsche Auswahl um den jüngst zum A-Nationalspieler beförderten Nick Woltemade von Pokalsieger VfB Stuttgart startet am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) gegen Slowenien in das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Tschechien und England.

Wie sind die Chancen der deutsche U21?

Die Auswahl von Nationaltrainer Antonio Di Salvo zählt zu den Mitfavoriten. Seit dem Vorrunden-Aus bei der EM 2023 und der Niederlage gegen England ist das deutsche Team in offiziellen Länderspielen ungeschlagen. Vor der enttäuschenden vergangenen Europameisterschaft stand Deutschland dreimal nacheinander im Finale und feierte 2017 und 2021 als Europameister. Den ersten Titel hatte es im Jahr 2009 durch die Mannschaft mit späteren Weltmeistern um Manuel Neuer gegeben.

Wer sind die Favoriten?

Zwar standen gleich neun potenzielle U21-Akteure um Lamine Yamal bei der A-Nationalmannschaft im Aufgebot der Spanier bei der Nations League, aber dennoch zählt das Team wie Deutschland auch ohne diese Profis zu den Anwärtern auf den EM-Pokal. Titelverteidiger England und Frankreich um den vom FC Bayern an Tottenham ausgeliehenen Mathys Tel haben ebenfalls sehr gute Chancen. Der Marktwert wird beim englischen Team um Arsenal-Stürmer Ethan Nwaneri am höchsten bewertet.

Wie ist der Modus des Turniers?

In der Vorrunde spielen die 16 Teilnehmer in vier Vierergruppen. Jeweils die beiden erfolgreichsten Teams aus jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Danach geht es bis zum Finale im K.o.-Modus weiter. Das Endspiel findet am 28. Juni in Bratislava statt. Gespielt wird in acht Städten mit Stadien, deren Fassungsvermögen von 6.000 bis 22.000 Zuschauern beträgt.

Warum dürfen bei einer U21-EM Spieler mitspielen, die älter als 21 Jahre sind?

Maßgeblich ist, wie alt die Spieler bei der Qualifikation waren. Damit sind alle Spieler spielberechtigt, die am Stichtag – dem 1. Januar 2002 – oder später geboren wurden. So sollen die Spieler die Chance auf eine Turnier-Teilnahme haben, die auch für die Qualifikation verantwortlich waren. Woltemade, der Freiburger Torhüter Noah Atubolu oder Kapitän Eric Martel vom 1. FC Köln sind etwa schon 23 Jahre alt.

Wo kann man die EM im TV sehen?

Die Spiele der deutschen Mannschaft werden von Sat.1 übertragen. ProSieben Maxx zeigt weitere Spiele. Gestreamt wird auf ran.de und bei Joyn.