Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.

Sofia - Der frühere bulgarische Fußball-Nationaltrainer Dimitar Penew ist tot. Der Coach, der Bulgarien bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA sensationell ins Halbfinale geführt hatte, starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Auf dem Weg ins WM-Halbfinale hatte Bulgarien vor 32 Jahren im Viertelfinale die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Berti Vogts ausgeschaltet. In East Rutherford gab es damals gegen den Titelverteidiger ein 2:1 für die Bulgaren, die sich dann im Halbfinale Italien mit 1:2 geschlagen geben mussten.

Penew galt als eine der bekanntesten Fußball-Persönlichkeiten Bulgariens und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.