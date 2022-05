DFB-Chef: Deutscher Fußball durch Frankfurt-Sieg aufgewertet

Berlin - DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht den deutschen Fußball nach dem Gewinn der Europa League durch Eintracht Frankfurt international aufgewertet.

Es sei „phänomenal“, dass in der kommenden Saison acht Mannschaften in den drei europäischen Club-Wettbewerben spielen. „Mit dem Sieg und vor allen Dingen, wen die Eintracht auf dem Weg dahin geschlagen hat mit Barcelona und West Ham United, also Premier-League- und LaLiga-Vereine, das ist schon sehr bemerkenswert. Das sollte uns auch wirklich selbstbewusst machen im deutschen Fußball, dass wir mithalten können international“, sagte der Verbandschef in Berlin beim Medienevent „Bild100 Sport“.

„Es entwickelt sich was“

Allerdings schränkte er ein, dass es weiterhin „sehr, sehr schwer mitzuhalten“ sei mit den absoluten Top-Clubs in Spanien und England wie Real Madrid oder FC Barcelona. Das seien schon große Vereine und große Namen genauso wie Manchester City oder FC Liverpool. „Aber dahinter sind wir durchaus konkurrenzfähig. Und mit Bayern München haben wir natürlich auch eine Mannschaft, die mit den Teams gut mithalten kann. Aber es entwickelt sich was“, sagte Neuendorf.

Leverkusen, Leipzig und Frankfurt hätten auch eine gute Saison gespielt. „Ich traue es durchaus deutschen Mannschaften zu, dass sie sich da oben in diesem Top-Segment etablieren können“, sagte der DFB-Präsident.

Durch den Europa-League-Gewinn von Frankfurt spielen in der kommenden Saison erstmals fünf deutsche Mannschaften in der Champions League. Zudem haben sich der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin für die Europa League qualifiziert sowie der 1. FC Köln für die Conference League.