Liverpool - Die Witwe des verstorbenen Fußball-Profis Diogo Jota hat sich bei Instagram mit rührenden Worten öffentlich an ihren Ehemann gerichtet. „Ein Monat seit unserem "Nicht einmal der Tod kann uns trennen". Für immer, dein kleines weißes Mädchen“, schrieb Rute Cardoso zu einer Bilderreihe ihrer Hochzeit. Auf zwei Bildern ist das Paar bei einem Hochzeitstanz zu sehen.

Der Fußballer des FC Liverpool und dessen Bruder André Silva waren am 3. Juli in Spanien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nur wenige Tage zuvor hatte der portugiesische Nationalspieler seine langjährige Freundin, mit der er drei Kinder hat, geheiratet.

Trainer Slot: Diogo Jota besonders für seine Familie ein Champion

Liverpools Trainer Arne Slot hatte vor dem ersten Testspiel der neuen Saison mit emotionalen Worten an den Verstorbenen erinnert. „Wir werden ihn immer bei uns tragen, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, wohin auch immer wir gehen“, sagte der Coach des englischen Fußball-Meisters in einem Interview auf der Webseite des Vereins.

Im letzten Monat seines Lebens sei Diogo Jota „in allem ein Champion“ gewesen, besonders für seine Familie. Dieser Gedanke spende ihm oft Trost, erklärte der Niederländer.