Rio de Janeiro - Carlo Ancelotti hat als Trainer die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft übernommen und den ersten öffentlichen Auftritt absolviert. „Es ist eine Ehre und ein großer Stolz, die Nationalmannschaft zu betreuen, die die beste der Welt ist“, sagte Ancelotti bei seiner Vorstellung. „Es ist eine enorme Verantwortung, aber ich nehme sie gerne auf mich.“

Es gehe darum, „die ganze Qualität, die wir haben, in kurzer Zeit in die Praxis umzusetzen“, sagte der bis vor wenigen Tagen bei Real Madrid tätige Coach: „Mit Einstellung, Engagement und Aufopferung von allen.“ Das Ziel sei eindeutig der Gewinn der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Der 65-Jährige gab auch den Kader für die kommenden zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Ecuador und Paraguay im Juni bekannt. Der 33-jährige Casemiro (Manchester United) kehrt nach anderthalb Jahren Pause wieder in die Seleção zurück.

Ein Superstar fehlt

Superstar Neymar wurde nicht einberufen. „Ich habe versucht, Spieler auszuwählen, denen es gut geht. Neymar hat sich erst kürzlich von seiner Verletzung erholt. Jeder weiß, dass Neymar ein sehr wichtiger Spieler ist, schon immer war und immer sein wird“, sagte Ancelotti. Neymar kehrte erst in der vergangenen Woche für den FC Santos auf den Platz zurück, nachdem er mehr als einen Monat wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel gefehlt hatte.

Die Seleção steckt seit Jahren in einer sportlichen Krise und verschliss bereits einige Trainer. Im März hatte sich der Verband von Dorival Júnior getrennt - nach einer 1:4-Schmach in der WM-Quali gegen Erzrivale Argentinien. In der Südamerika-Qualifikation steht Brasilien derzeit mit 21 Punkten aus 14 Spielen auf dem vierten Platz. Für das Turnier im kommenden Jahr qualifizieren sich die ersten sechs von zehn Mannschaften direkt, der Siebtplatzierte muss in die Relegation.