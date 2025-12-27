Kai Havertz steht nach seiner Knie-OP kurz vor dem Comeback beim FC Arsenal. Trainer Mikel Arteta lobt den deutschen Fußball-Nationalspieler, der beim DFB schon sehr lange vermisst wird.

London - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht nach langer Verletzungspause kurz vor seinem Comeback beim FC Arsenal. „Er war schon ziemlich nah dran, und es ist nur noch eine Frage von Tagen“, sagte Cheftrainer Mikel Arteta vor dem heutigen Premier-League-Heimspiel der Nordlondoner gegen Brighton & Hove Albion (16.00 Uhr). Der 26 Jahre alte Havertz war Ende August am rechten Knie operiert worden. Sein bislang letztes Spiel bestritt er am ersten Spieltag gegen Manchester United (1:0).

Laut Arteta sei Havertz bereits für das Ligapokalspiel am vergangenen Dienstag gegen Stadtrivale Crystal Palace (9:8 n.E.) eine Option gewesen, nachdem er in der Woche zuvor ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war. „Mal sehen, wie er auf den nächsten Schritt reagiert, aber er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben und der dem Team eine neue Dimension verleiht. Ich werde sehr froh sein, ihn bald wieder dabei zu haben“, erklärte der Coach weiter.

Havertz ohne Länderspiel-Einsatz 2025

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte sich über Havertz' baldige Rückkehr freuen. In diesem Jahr verpasste der Offensivspieler, der bei bislang 55 Einsätzen 20 Tore für das DFB-Team erzielte, nach diversen Verletzungen sämtliche Länderspiele. Für die WM 2026 könnte der Arsenal-Star, der letztmals im November 2024 für das DFB-Team auflief, aber eine wichtige Option für Nagelsmann sein.