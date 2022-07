Jens Rauschenbach war vom Auftritt in Wernigerode sehr enttäuscht.

Halle/MZ - Die 1:2-Blamage im Landespokal bei den Fünftliga-Amateuren von Einheit Wernigerode am Samstag hat für Krisenstimmung beim Halleschen FC gesorgt. Durch die Pleite im Halbfinale verpassten die Drittliga-Profikicker nicht nur die Chance auf den Titel im Finale gegen den ewigen Rivalen 1. FC Magdeburg, sondern auch die praktisch sichere Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.