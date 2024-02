Verletzter Spieler bespuckt, beleidigt und beworfen Tränen auf dem Spielfeld: Felix Götzes erschütternde Erfahrung bei Dynamo Dresden

Mario Götzes Bruder Felix spielt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Beim Spiel am Samstag bei Dynamo Dresden verletzt er sich am Kopf. Was danach passiert, schockiert ihn.