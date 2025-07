Zürich - Ohne ihren Glauben an Gott, davon ist Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann überzeugt, würde sie jetzt nicht bei der Europameisterschaft spielen. „Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass ich früher aufgegeben hätte. Das war nach meinem Kreuzbandriss“, sagte die 26-Jährige von RB Leipzig vor dem Halbfinale des deutschen Teams gegen Weltmeister Spanien am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich.

Hoffmann hatte sich vor zehn Jahren zu ihrer Zeit bei Werder Bremen schon das Sprunggelenk gebrochen. Nach ihrer schweren Knieverletzung beim SC Freiburg 2020 dachte sie über ein Karriereende nach.

Aufhören war eigentlich „in Stein gemeißelt“

„Davor habe ich immer gesagt: Wenn ich mich noch mal schwer verletze, dann höre ich auf. Das war für mich in Stein gemeißelt“, sagte die Angreiferin. Sie habe nicht gewusst, was sie tun soll. „Wenn ich jetzt nicht irgendwie eine ganz klare Antwort bekomme, eine Wegweisung, weiterzumachen, dann höre ich auf. Ich habe dann die Bibel aufgeschlagen und etwas gelesen, was für mich ganz eindeutig war: Mach weiter!“.

Hoffmann hat inzwischen elf Länderspiele bestritten (3 Tore). Zuletzt stand sie beim EM-Viertelfinalerfolg in der Startelf von Bundestrainer Christian Wück und zeigte eine starke Partie. Nach dem dramatischen Elfmeterschießen war die gläubige Mittelstürmerin erst mal auf die Knie gesunken und hatte sich bei Gott bedankt.

Vor Dankbarkeit auf die Knie gegangen

„Das war einfach ein ganz, ganz persönlicher Moment für mich. Es ging da nicht nur darum, dass wir gerade ein Fußballspiel gewonnen haben. Es gehört ganz, ganz viel dazu, bis man an so einen Punkt kommt“, erklärte Hoffmann, die die Bibel bei der EM dabeihat. „In so einem Spiel spielen zu dürfen, mit so einem positiven Ausgang. Das war einfach ein Moment, der passiert ist: Auf die Knie zu gehen vor Dankbarkeit. Diesen Moment auf dem Platz auch kurz mit Gott zu erleben.“