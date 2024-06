EM-Tore fast in Echtzeit in Bahnhöfen und Einkaufszentren

Bonn - Viele Fußball-Fans müssen auf die Tore bei der Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli nicht verzichten, auch wenn sie nicht im Stadion oder vor einem Fernseher sitzen, auf ihr Smartphone schauen oder beim Public Viewing sind.

Die Telekom überträgt sämtliche Treffer nach eigenen Angaben nahezu in Echtzeit auf mehr als 5500 digitale Bildschirme des Anbieters Ströer. Diese Bildschirme stehen in Großstädten unter anderem in Einkaufszentren, Bahnhöfen sowie U- und S-Bahnsteigen. Nach Angaben der Telekom werden die etwa 20 Sekunden langen Szenen per Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.



Die Telekom hat die Medienrechte für alle 51 EM-Spiele und zeigt diese über ihr kostenpflichtiges Angebot MagentaTV. Fünf Partien sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Außerdem übertragen die ARD (17 Spiele), das ZDF (17) und RTL (12) im Free-TV insgesamt 46 Begegnungen live.