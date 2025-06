Keine Feier am Barfüsserplatz in Basel: Die Fans kamen vergeblich.

Basel - Der FC Basel hat nach dem Gewinn des Schweizer Pokals die Titelfeier in der Stadt abgesagt. Grund ist die schwere Verletzung eines Baseler Fußballfans nach einem Unfall am Berner Bahnhof Wankdorf, wie der Doublesieger auf seiner Internetseite mitteilte. Die Polizei informierte am späteren Abend, dass der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst worden sei.

Nach dem 4:1-Sieg in Bern gegen den FC Biel war geplant gewesen, dass sich die Mannschaft nach ihrer Rückkehr am Sonntagabend den Fans am Barfüsserplatz in der Baseler Altstadt präsentiert.

Laut Polizei befand sich der Mann auf dem Bahnsteig, als er auf ein Gleis stürzte und dort von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Der Mann sei in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen.

„Am Bahnhof Wankdorf gab es einen Personen-Unfall, bei dem ein FCB-Fan schwer verletzt wurde. In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem, weshalb sich der Club dazu entschieden hat, die Feier auf dem Barfi-Balkon abzusagen. Kämpfe, lieber Fan!“, erklärte der Club die Absage.

Bahnstrecke gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten war wegen des Unfalls unterbrochen, wie die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) mitteilten. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, man stehe am Unfallort im Einsatz. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.

Für den FC Basel war es der 14. Pokal-Triumph und das siebte Double in der Clubhistorie. Das zwischenzeitliche 2:1 erzielte der frühere Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri mit einem verwandelten Elfmeter. Zuletzt hatten die Baseler 2019 den Cup gewonnen.