Frankfurt/Main - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München droht erneut ein Ausfall von Flügelspieler Serge Gnabry. Der 28 Jahre alte Nationalspieler musste beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (1:5) schon kurz nach seiner Einwechslung wieder raus und könnte den Münchnern im Jahresendspurt fehlen.

Gnabry hat sich offensichtlich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und musste nach etwa fünf Minuten wieder vom Feld. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Gnabry findet nur schwer in diese Saison und kam gegen seine Konkurrenten Kingsley Coman und Leroy Sané zuletzt kaum noch zum Zug. Im September und Oktober war der Profi bereits mehrere Wochen wegen eines Unterarmbruchs ausgefallen. Gnabry kam erst bei fünf Bundesliga-Spielen zum Einsatz und hat bislang weder ein Tor noch einen Assist verbucht.

In der Vorsaison hatte er noch 14 Tore und sieben Vorlagen zum Meistertitel der Münchner in der Bundesliga beigesteuert. Die Bayern spielen bis Weihnachten noch in der Champions League bei Manchester United sowie in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Wolfsburg.