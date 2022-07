ÖPNV in Magdeburg: So kommen Fußballfans umsonst zum FCM-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben angekündigt, am Sonnabend häufiger zu fahren und für das Fußballspiel des FCM gegen Düsseldorf die Eintrittskarten als Fahrausweise zu akzeptieren.

Gratis zum Spiel des FCM können Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs am Sonnabend in Magdeburg reisen. Wir erklären, unter welchen Bedingungen und welche Straßenbahnen zusätzlich eingesetzt werden.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen zusätzliche Straßenbahnen ein, damit Fußballfans am Sonnabend das erste Heimspiel des 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena erleben können.