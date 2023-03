Bestätigt!Rouven Schröder wird neuer Sportdirektor bei RB

RBlive berichtete es schon vor einer Woche, nun ist der Deal fix. Der Ex-Schalker Rouven Schröder wird als neuer Sportdirektor bei RB Leipzig anheuern und seinem Freund Max Eberl nach Sachsen folgen. Der 47-Jährige tritt sein neues Amt am 1. April an, er erhält einen langfristigen Vertrag.

>>> Weiterlesen: "Gerader Typ" alter Schule: Porträt über Rouven Schröder

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen", wird Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert.

RB Leipzig: Schröder berichtet an Max Eberl

Schröder berichtet in seiner Funktion direkt an Geschäftsführer Sport Max Eberl und soll sich um Scouting, Kaderplanung und Prozesse rund um die Lizenzspielerabteilung kümmern.

Damit hat Eberl seinen Wunschkandidaten verpflichtet. "Rouven bringt extrem viel Expertise mit und hat seine Qualitäten bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt", sagte Eberl auf den Vereinskanälen des Klubs.

Schröder hatte Ende Oktober aus „persönlichen Gründen“ bei den „Königsblauen“ hingeschmissen. Bereits damals kursierten Gerüchte, dass er bei RBL anfangen würde. Zuvor war der frühere Fußballprofi und gebürtige Sauerländer in verschiedenen Funktionen beim 1. FC Nürnberg, der SpVgg Greuther Fürth, Werder Bremen und Mainz 05 tätig.

Schröders erster Arbeitstag bei RB beginnt mit Duell gegen Ex-Klub

Bei RB Leipzig ist eine Aufgabenteilung denkbar, bei der sich Eberl eher auf strategische Themen konzentriert und Gesamtverantwortung für den Klub trägt. Schröder wird dagegen mehr das Alltagsgeschäft beackern – und wohl auch anders als Eberl bei den Spielen auf der Bank sitzen.

Das erste Mal womöglich gleich bei seinem Ex-Verein Mainz 05, auf den RBL am 1. April trifft. Vier Tage vor dem DFB-Pokalviertelfinale gegen Borussia Dortmund. Schröders letzter Arbeitgeber Schalke 04 bekommt es am 34. Spieltag mit Leipzig zu tun.