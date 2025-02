Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona da, wo er auch am Ende stehen will. Ein ehemaliger Bundesliga-Spieler trifft.

Barcelona - Hansi Flick hat der Rückkehr des FC Barcelona an die Tabellenspitze der Primera División keine große Bedeutung beigemessen. „Es ist gut für den Club, auch für das Selbstvertrauen der Spieler. Es ändert sich aber nichts“, sagte der Barça-Coach nach dem 1:0 gegen Rayo Vallecano. „Wir müssen weiter kämpfen, um diesen Platz bis zum Saisonende zu verteidigen.“

Lewandowski erzielt entscheidenden Treffer

Robert Lewandowski war in einem engen Spiel der Matchwinner für die Katalanen. Der Pole verwandelte in der 28. Minute einen Foulelfmeter. Weil Real Madrid am Samstag bei CA Osasuna nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, sprang der FC Barcelona wieder auf Platz eins. Die beiden spanischen Topclubs haben jeweils 51 Punkte, Barcelona hat aber die bessere Tordifferenz.

„Es war heute ein hartes Stück Arbeit“, sagte Flick. „Wir sind glücklich über die drei Punkte, aber es ist noch ein langer Weg“, sagte der ehemalige Bundestrainer, der den FC Barcelona vor dieser Saison übernommen hatte.