Nach 26 ungeschlagenen Spielen in der Premier League verliert Liverpool bei Fulham zum zweiten Mal in dieser Saison. Ein Traditionsclub steigt bereits am 31. Spieltag ab.

Fulham - Tabellenführer FC Liverpool hat beim FC Fulham die zweite Ligapleite in dieser Saison kassiert. Die Mannschaft von Arne Slot unterlag in West-London nach 26 ungeschlagenen Spielen in der Premier League in einer umkämpften Partie knapp mit 2:3 (1:3).

Southampton steigt direkt wieder ab

Trotz der Pleite behalten die Reds im Meisterrennen einen komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf Verfolger und Stadtrivalen FC Arsenal, der bereits am Samstag beim FC Everton nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Fulham verbessert sich durch den Sieg auf den achten Tabellenplatz und liegt nur noch drei Zähler hinter dem ersten Platz für das europäische Geschäft.

Als erster Absteiger steht der FC Southampton fest. Der ehemalige Club von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor mit 1:3 bei Tottenham Hotspur und ist mit gerade einmal zehn Zählern nicht mehr zu retten. Der Abstand des Aufsteigers auf einen rettenden Platz beträgt 22 Zähler - Southampton hat aber nur noch sieben verbleibende Spiele.

Drei Gegentore in 14 Minuten

Liverpool erwischte im Craven Cottage den besseren Start: Alexis Mac Allister brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Doch Fulham zeigte sich wenig beeindruckt und drehte die Partie binnen 14 Minuten. Ryan Sessegnon (23.), Alex Iwobi (32.) und Rodrigo Muniz (37.) trafen für die Hausherren. Die Reds präsentierten sich ungewohnt fehleranfällig und ohne Durchschlagskraft.

In Durchgang zwei ließ der eingewechselte Luis Diaz (72.) bei den immer stärker werdenden Gästen noch einmal Hoffnung aufkommen. Doch allen voran der frühere Bundesliga-Torwart Bernd Leno sicherte den Cottagers unter Trainer Marco Silva den bis zur letzten Minute umkämpften Heimsieg.