Ismail Atalan trainiert künft den Halleschen FC. Der 39-Jährige wechselt vom Regionalligisten Sportfreunde Lotte an die Saale.

Halle (dpa) l Ismail Atalan wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC. Der 39-Jährige wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz als Nachfolger des tags zuvor freigestellten Torsten Ziegner offiziell vorgestellt. Atalan wechselt von West-Regionalligist Sportfreunde Lotte nach Halle, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieb.

Am Montagabend hatten die HFC-Verantwortlichen nach zuvor acht sieglosen Spielen in Serie den bisherigen Chefcoach Ziegner freigestellt. In den verbleibenden 13 Partien soll Atalan den Abstieg des Clubs in die Regionalliga verhindern.