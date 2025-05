Zürich - Die Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen werden von 2031 an mit 48 Mannschaften ausgetragen. Das entschied das Council des Weltverbandes FIFA auf einer virtuell abgehaltenen Sitzung. Damit spielen nach der nächsten WM 2027 in Brasilien künftig 16 Teams mehr um den Titel. Durch die Aufstockung der Teilnehmerzahl finden dann 104 statt 64 WM-Spiele statt, das Turnier dauert eine Woche länger. Die Vorrunde wird in zwölf Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.

Es gehe nicht nur darum, weitere 16 Mannschaften bei der WM zu haben, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Vielmehr sollten so die nächsten Schritte im Frauen-Fußball gegangen werden, „damit mehr FIFA-Mitgliedsverbände das Turnier nutzen können, um ihre Frauen-Fußballstrukturen ganzheitlich zu entwickeln“. Die Ausschreibungen für die WM-Turnier 2031 und 2035 seien entsprechend angepasst worden.

Erst seit der vergangenen WM 2023 in Australien und Neuseeland wird das Turnier mit 32 Mannschaften ausgetragen. Infantino betonte, dass dort erstmals Teams aus fünf Kontinentalverbänden die K.-o.-Phase erreicht hätten. Mit künftig 48 Mannschaften würde sichergestellt, „dass der Frauen-Fußball sein weltweites Wachstum fortsetzen kann“, sagte der FIFA-Chef.