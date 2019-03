Andreas Petersen ist vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) zu einer Sperre und einer Geldstrafe verurteilt worden.

Leipzig/Magdeburg l Wegen unsportlichen Verhaltens in zwei Fällen ist Petersen mit einem einjährigen Funktionsverbot und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro verurteilt worden. Die Urteilsbegründung soll am Freitag erfolgen. Das bestätigte NOFV-Präsident Erwin Bugar gestern Abend der Volksstimme. Die Verhandlung fand am Donnerstag in Leipzig statt. „Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und kann von Andreas Petersen angefochten werden“, erklärt Bugar.

Petersen, Sportliche Leiter von Germania Halberstadt, steht unter dem Verdacht der Spielmanipulation, soll vor dem Spiel in Babelsberg im November 2018 zwei gegnerischen Spielern Geld geboten haben.