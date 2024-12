Fußball an Weihnachten gehört in England zur Tradition: der Boxing Day.

London - Von wegen besinnliche Weihnachten. Im englischen Fußball rollt der Ball auch zum Fest. Am 26. Dezember, dem sogenannten Boxing Day, wird in der Premier League traditionell gespielt. Für viele Familien gehört der Stadionausflug genauso zu den Weihnachtstraditionen wie das Geschenke-Auspacken und der Festtagsbraten.

Wieso spricht man eigentlich vom Boxing Day?

Boxing bezieht sich auf das Verpacken von Geschenken (Boxes). Zwar packen die Briten ihre Geschenke traditionell am Morgen des 25. Dezember aus, aber der Ursprung des Boxing Days geht auf das viktorianische Zeitalter zurück. Damals war es unter wohlhabenden Bürgern üblich, ihre Angestellten und ärmere Menschen zum Fest zu beschenken. Kirchen stellten Boxen am Eingang auf, um Spenden für Bedürftige zu sammeln. Traditionell erhielten Bedienstete am zweiten Weihnachtstag von ihren Arbeitgebern ein Weihnachtspaket, eine Box, für sich und ihre Familien.

Seit wann wird in England am Boxing Day Fußball gespielt?

Fußball-ähnliche Spiele werden auf der Insel schon seit Hunderten von Jahren an Weihnachten und auch an Ostern ausgetragen. Erstmals sind solche sportlichen Zusammenkünfte im Jahr 1170 dokumentiert.

Im 19. Jahrhundert verfestigte sich die Tradition. 1834 wurden die Weihnachtstage im Finanzwesen zu Feiertagen (Bank Holidays) erklärt. Seit 1871 sind sie für die gesamte britische Bevölkerung als Feiertage festgeschrieben. Fußballclubs witterten darin ihre Chance, ein großes Publikum anzuziehen. Denn für die Arbeiterklasse war es oft die einzige Gelegenheit, Spiele zu sehen.

Lange fand am 25. Dezember ein kompletter Spieltag statt. Mitte der 1960er Jahre wurde er abgeschafft, weil Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr damals am 25. Dezember frei hatten. Es fuhren also weder Busse noch Bahnen. Heute ist das nicht mehr der Fall, aber der 25. ist weiterhin spielfrei.

Welche Partien finden dieses Jahr am Boxing Day statt?

Der 18. Spieltag verteilt sich auf den 26. und 27. Dezember, wobei acht der zehn Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfinden. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des 18. Spieltags.

Große Kracher sind in diesem Jahr allerdings nicht dabei: Der kriselnde Meister Manchester City empfängt schon mittags (13.30 Uhr/MEZ) den FC Everton. Der mittlerweile zu einem der Titelkandidaten avancierte FC Chelsea hat danach (16.00 Uhr) den Lokalrivalen FC Fulham zu Gast. Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug spielt zeitgleich mit West Ham United beim FC Southampton.

Manchester United tritt um 18.30 Uhr bei den Wolverhampton Wanderers an. Am Abend (21.00 Uhr) kann Spitzenreiter FC Liverpool gegen Leicester City seine Tabellenführung festigen. Füllkrugs DFB-Kollege Kai Havertz spielt mit Titelaspirant Arsenal erst am 27. Dezember (21.15 Uhr) gegen Ipswich Town.

Wie geht es nach Weihnachten in der Premier League weiter?

Für die Fußballprofis in England gibt es keine Verschnaufpause. Schon am 29. Dezember geht es in der Liga mit dem 19. Spieltag weiter. Ab 4. Januar steht der 20. Spieltag an. Am 5. Januar empfängt Liverpool im Topspiel den Erzrivalen Manchester United.

Danach haben die Vereine eine gute Woche spielfrei, bevor wieder eine echte englische Woche mit zwei Spieltagen ansteht. Spannend wird es Ende Januar: Dann empfängt Manchester City den FC Chelsea. Eine Woche später muss Pep Guardiola mit seinem Team bei Arsenal ran.