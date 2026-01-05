Der Senegal feiert den Einzug ins Viertelfinale des Afrika Cup. Am Tag nach dem Sieg wird bekannt, dass eine Anhängerin auf dem Weg zum Spiel tödlich verunglückt ist.

Senegalesische Fans beim Spiel im Afrika Cup gegen den Sudan. Eine Anhängerin kam zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Tanger - Der senegalesische Fußball trauert um eine Anhängerin, die auf dem Weg zum Achtelfinale des Afrika Cup am Samstag gegen den Sudan (3:1) tödlich verunglückt ist. Der Verband sprach den Angehörigen in einer offiziellen Stellungnahme das Beileid der gesamten senegalesischen Fußball-Familie aus.

Der Verkehrsunfall hatte sich laut Verband auf der Strecke zwischen Rabat und Kenitra zugetragen. Die Anhängerin war unterwegs nach Norden zum Grand Stade de Tanger. Die Nachricht vom Unfall erreichte den Verband erst am Sonntagabend.

Der Senegal mit dem Bayern-Profi Nicolas Jackson gehört zu den Mitfavoriten auf den Gewinn des Afrika Cups. Am Freitag spielt das Team von Trainer Pape Thiaw erneut in Tanger im Viertelfinale gegen Mali.