Vier Niederlagen in Serie, elf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Manchester City und Trainer Pep Guardiola befinden sich in einer ungewohnten Situation. Doch der Star-Coach hat noch Hoffnung.

Pep Guardiola erinnert die singenden Liverpool-Fans an seine sechs Meisterschaften mit Manchester City.

Liverpool - Star-Coach Pep Guardiola von Manchester City hat die Hoffnung auf die fünfte englische Fußball-Meisterschaft in Serie auch nach dem Dämpfer beim FC Liverpool und jetzt elf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze nicht aufgegeben. „Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass wir nicht in der Position sind, um über unsere Ziele zu sprechen“, sagte Guardiola beim Sender Sky Sports. „Aber die Saison ist noch lang.“

Erstmals unter Guardiola vier Liga-Pleiten in Serie

Das 0:2 in Anfield war bereits die vierte Premier-League-Niederlage hintereinander für die seit sieben Spielen sieglosen Cityzens. Das gab es unter Guardiola noch nie. Dennoch glaubt der Coach an die Wende. „Wir müssen versuchen, Ergebnisse zu erzielen, dann kommen einige (verletzte) Spieler zurück, wir werden besser werden und vielleicht glauben wir dann auch wieder dran“, sagte er. „Es gibt viele Dinge, für die wir kämpfen, und wir werden es versuchen.“

Während der Partie musste sich der Spanier Schmähgesänge anhören. „Du wirst morgen gefeuert“, sangen die Liverpool-Fans hämisch. Guardiola zeigte daraufhin sechs Finger in Richtung der Tribüne, um an die sechs Meistertitel zu erinnern, die er mit dem Team in den letzten sieben Jahren gewonnen hatte.

Guradiola: „In allen Stadien wollen Sie mich feuern“

Die Häme nimmt Guardiola zumindest äußerlich gelassen. „In allen Stadien wollen sie mich feuern, das ging in Brighton los“, sagte er und lachte. „Vielleicht haben sie recht bei unseren derzeitigen Ergebnissen.“ Ein wenig überrascht war der 53-Jährige allerdings. „Ich hatte das in Liverpool eigentlich nicht erwartet. Aber es ist in Ordnung. Das gehört zum Spiel dazu und ich verstehe das. Wir hatten unglaubliche Duelle. Ich respektiere sie.“