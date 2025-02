Kapitän Patrick Mainka will mit dem 1. FC Heidenheim das Achtelfinale in der Conference League erreichen.

Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim will sich im ersten Playoff-Spiel der Conference League Selbstvertrauen für die Fußball-Bundesliga holen. „Das größte Ziel ist der Klassenerhalt in der Bundesliga, keine Frage“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim FC Kopenhagen. Die Chance, das Heimspiel am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 zu gewinnen, sei größer, wenn seine Elf in Kopenhagen ein gutes Spiel mache, sagte Schmidt.

Für die in der Bundesliga abstiegsbedrohten Heidenheimer geht es im Stadion Parken in der dänischen Hauptstadt auch darum, mit einem Erfolg eine Grundlage für das Weiterkommen ins Achtelfinale zu legen. Der FCH wolle ein Ergebnis erzielen, dass ihm „Hoffnung, aber auch den Glauben“ für das Rückspiel am 20. Februar (18.45 Uhr/Nitro) in der Heidenheimer Voith-Arena gebe, erklärte Schmidt.