HFC-Trainer Mark Zimmermann und sein Team brauchen zum Wiederaufstieg in die dritte Liga ein Fußballwunder. In der Regionalliga Nordost ist Lok Leipzig kurz vor Saisonende kaum noch einzuholen.

Halle (Saale). – Der Hallesche FC braucht für den Wiederaufstieg in die dritte Liga ein Fußballwunder. In der Regionalliga Nordost gewann am Samstag Tabellenführer Lok Leipzig gegen Schlusslicht Plauen mit 2:0 und hat den ersten Platz nahezu sicher.

Damit Halle doch noch an den Leipzigern vorbei zieht, muss Chemie nicht nur seine beiden Spiele gegen Zehlendorf und in Greifswald gewinnen. Gleichzeitig müsste Lok am letzten Spieltag in Erfurt verlieren und Halle eine Tordifferenz von Minus zehn Treffern aufholen.

Aufstiegs-Duell in der Regionalliga Nordost: Der HFC braucht Tore, Tore, Tore

Also: würde Leipzig in Erfurt tatsächlich mit 0:2 verlieren, müsste der HFC seine Spiele einmal mit fünf und einmal mit 4 Toren Unterschied gewinnen.

Übrigens: Auch wenn Lok Leipzig Regionalliga-Meister wi9rd: Um aufzusteigen müssen die Blau-Weißen noch im Regelationsduell gegen Nord-Meister Havelse gewinnen. Durchaus möglich also, dass sich Lok und HFC auch nächste Saison in der Regionalliga wiedersehen.