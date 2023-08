Der Hallesche FC hoffte am Dienstagabend gegen den MSV Duisburg auf den zweiten Heimsieg der noch jungen Saison. Am Ende gab es für beide Teams eine Punkteteilung.

HFC und MSV Duisburg trennen sich mit 1:1 in der 3. Liga

Der HFC bleibt in der noch jungen Saison daheim ungeschlagen.

Halle (Saale)/DUR/dpa – Fußball-Drittligist Hallescher FC bleibt in der noch jungen Saison daheim ungeschlagen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic mussten sich am Dienstag vor 6869 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gegen den MSV Duisburg trotz Führung aber mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dominic Baumann (10.) brachte die Gastgeber in Führung. Der ehemalige Hallenser Sebastian Mai erzielte sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich. Durch den Punktgewinn bleibt der HFC vorerst im Mittelfeld, während die Duisburger auch im dritten Saisonspiel sieglos blieben.

Die Gastgeber nutzten ihre erste Chance eiskalt. Einen Freistoß von Tunay Deniz köpfte Aljaz Casar an die Latte. Aus fünf Metern jagte Baumann (10.) den Abpraller zur Führung in die Maschen. Danach lag sogar der zweite Treffer in der Luft, Baumann (13., 22.) verfehlte zweimal das MSV-Gehäuse. Den Schuss von Erich Berko (19.) parierte der Duisburger Schlussmann Vincent Müller glänzend. Die Gäste wachten erst nach 20 Minuten auf. Doch aus der optischen Überlegenheit sprangen kaum gefährliche Aktionen heraus. HFC-Torhüter Sven Müller war nur beim Schuss von Chinedu Ekene (28.) gefordert.

Ebenfalls nach einer Standardsituation fiel der Ausgleich. Mai (51.) traf per Kopf nach Ecke von Kolja Pusch zum 1:1. Danach plätscherte die Partie lange vor sich hin. Ihren ersten gefährlichen Schuss nach dem Seitenwechsel gab der HFC erst in der 80. Minute ab. Der eingewechselte Patrick Hasenhüttl schoss vorbei. Mit einer Glanzparade gegen Aljaz Casar hielt MSV-Torhüter Müller (90.) den Punkt für die Gäste fest. Die größte Chance zum Siegtreffer für den MSV vergab Marvin Senger (82.), dessen Kopfball nur knapp am langen Pfosten vorbeistrich.