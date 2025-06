Oslo - Norwegen hat die Chancen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf den besten Lostopf bei der Gruppenauslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 durch einen klaren Sieg gegen Italien wieder erhöht. Durch das 3:0 (3:0) des Teams von Superstar Erling Haaland gegen die Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation kann die DFB-Elf als Weltranglisten-Zehnter den Rückstand auf Italien als Neunter am Sonntag im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich wieder verkürzen.

Nur die besten neun Teams der in der für das Setzverfahren maßgeblichen FIFA-Weltrangliste sind im kommenden Jahr in Lostopf eins, ansonsten drohen in der Gruppenphase Kracher-Spiele gegen Argentinien, Spanien oder Frankreich.

Sörloth, Nusa und Haaland treffen

Allerdings droht Italien nach 2018 und 2022 das nächste Scheitern in der Qualifikation. Nur der Gruppensieger hat das Ticket für die WM 2026 sicher, der Zweite muss in die Playoffs. Der Auftakt in Oslo missglückte dem Team von Trainer Luciano Spalletti komplett. Norwegen hat dagegen mit neun Punkten nach drei Spielen in der Gruppe I gute Chancen, sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.

Der frühere Leipziger Alexander Sorloth überwand bereits nach 14 Minuten Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der aktuelle Leipzig-Profi Antonio Nusa ließ den Star-Torhüter 20 Minuten später mit einem satten Schuss unter die Latte ebenfalls keine Abwehrchance. Haaland düpierte kurz vor der Pause die überforderte italienische Abwehr mit seinem Treffer zum 3:0.

Belgien patzt in Nordmazedonien

Auch Belgien patzte in der WM-Qualifikation. In Nordmazedonien kam das Team von Trainer Rudi Garcia nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Maxim De Cuyper traf Belgien zum 1:0 (28. Minute), Ezgjan Alioski glich in der Schlussphase in Skopje aus (86.).

Einen Kantersieg feierte Kroatien beim 7:0 (2:0) gegen Gibraltar. Der Hoffenheimer Andrej Kramarić markierte zwei Treffer für den Vize-Weltmeister von 2018 (77./80.). Tschechien tat sich beim 2:0 (1:0) gegen Montenegro deutlich schwerer. Die Bundesliga-Profis Adam Hložek (TSG 1899 Hoffenheim/23.) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen/65.) erzielten in Pilsen die Tore.