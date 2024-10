Rom - Ex-Weltmeister Mats Hummels muss auf sein Debüt beim italienischen Traditionsclub AS Rom weiter warten. Auch beim 1:0 in der Europa League gegen Dynamo Kiew saß der Verteidiger 90 Minuten auf der Bank. Seit seinem ablösefreien Wechsel in die italienische Hauptstadt im September stand Hummels nun schon siebenmal im Roma-Kader, zum Einsatz kam er aber nie. Bei Borussia Dortmund war sein auslaufender Vertrag nicht verlängert worden.

Erst in der vergangenen Woche hatte Hummels auf Instagram über sein Reservistendasein gescherzt. „Mehr @championsleague Team of the Season Trophäen als Spielminuten bisher“, schrieb der 35-Jährige zu einem Bild mit einer Trophäe für die erfolgreiche Königsklassen-Saison mit Dortmund und ergänzte: „Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren.“

Mit viel Euphorie war Hummels im September in Rom empfangen worden, kurz darauf wurde allerdings Trainer Daniele De Rossi entlassen. Nachfolger Ivan Juric hat noch keine Verwendung für ihn gefunden.