Zürich - Ausgerechnet Instagram-Star Alisha Lehmann wirbt in einem Interview vor der Fußball-Europameisterschaft für weniger Zeit am Handy. „Das würde niemand glauben, aber ich habe eine der niedrigsten Bildschirmzeiten im Team“, sagte die Schweizer Stürmerin und Influencerin dem „Blick“. „Ich bin 26, da kann ich doch nicht den ganzen Tag am Handy hocken. Ich will das Leben sehen und mit meinen Freunden und Familie Sachen erleben.“

Lehmann hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen Follower bei Tiktok. Vor der Kadernominierung der Gastgeber-Auswahl für die EM vom 2. bis 27. Juli musste sie um ihren Platz zittern, Auswahltrainerin Pia Sundhage nominierte sie am Ende aber.

In Bern braucht Lehmann ihr Handy „fast nie“

Im Nationalteam sei sie etwas häufiger am Handy als sonst, so Lehmann, „weil wir zwischendurch immer wieder freie Zeit haben“. In Turin - die Angreiferin steht bei Juventus unter Vertrag - oder bei ihrer Familie in Bern „brauche ich mein Handy fast nie. Manchmal weiß ich nicht mal, wo es gerade liegt“.

Dennoch ist Lehmann auf ihren Accounts regelmäßig präsent. „Ich mache kurz ein Bild und poste es dann. Das dauert zwei Sekunden, wie bei jedem anderen Menschen auch“, erklärte sie.