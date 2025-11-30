Bayerns Champions-League-Gegner Arsenal verpasst den nächsten Erfolg gegen einen Lokalrivalen. Trotz langer Zeit in Überzahl nehmen die Gunners beim FC Chelsea nur einen Punkt mit.

London - Der englische Tabellenführer FC Arsenal hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen den FC Bayern den nächsten Sieg verpasst. Beim FC Chelsea kamen die Gunners trotz mehr als einer Stunde in Überzahl nur zu einem 1:1 (1:1). Die Treffer in der intensiv geführten Partie erzielten Trevoh Chalobah (48. Minute) für Chelsea und Mikel Merino (59.) für Arsenal.

Schiedsrichter verteilt mehrere Karten

Wenige Tage nach dem 3:1 gegen die Bayern und eine Woche nach dem klaren Sieg gegen Tottenham Hotspur (4:1) war auch das nächste London-Derby an der Stamford Bridge von Beginn an hitzig. Schon die erste Halbzeit war von Härte, Intensität und zahlreichen Fouls geprägt. Schiedsrichter Anthony Taylor gab mehrere Gelbe Karten. Chelseas Moisés Caicedo sah nach einem Tritt gegen Merino Rot (38.).

Trotz Unterzahl gingen die Gastgeber drei Minuten nach der Pause durch Chalobahs Kopfballtreffer in Führung. Arsenal ließ sich davon nicht beeindrucken und attackierte weiter. Bukayo Saka setzte sich stark auf der rechten Seite durch und passte den Ball zu Merino, der ebenfalls per Kopf zum hochverdienten Ausgleich traf.

Arsenal weiter mit fünf Punkten Vorsprung

Bis in die Nachspielzeit spielten beide Mannschaften auf Sieg und kamen auch zu Chancen. Chelsea-Keeper Robert Sánchez zeigte in den Schlussminuten eine starke Parade gegen Merino. Bei dem Versuch, den Abpraller zu verwerten, grätschte Arsenals Viktor Gyökeres in den Torwart - die nächste Gelbe Karte.

Die Gäste rannten immer wieder an. Am Ende blieb es beim Remis. Arsenal (30 Punkte) bleibt damit Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Zweiten Manchester City (25). Chelsea belegt Platz drei (24).