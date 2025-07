Rust - Vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen bei der EM hat Jürgen Klopp noch kein Spiel des Turniers geschaut. Er habe dafür noch keine Zeit gehabt, gab er am Rande einer Veranstaltung im Europa-Park Rust bei Freiburg zu. Auch andere Turniere verfolge er derzeit nicht.

Dennoch betonte Klopp, schon lange ein großer Fan des Frauenfußballs zu sein: „Ich bin damals schon in Frankfurt ins Stadion gegangen und habe mir die Mädels angeguckt“, sagte Klopp der Deutschen Presse-Agentur. Er habe von Tag eins den Frauenfußball geliebt.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich gegen den WM-Dritten Schweden um den Gruppensieg. Sicher im Viertelfinale stehen beide Mannschaften schon. Um als Erster der Gruppe C in das Viertelfinale einzuziehen, braucht der achtfache Titelgewinner drei Punkte.