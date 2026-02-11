Wer am Steuer des Luxus-Sportwagens saß, konnte nicht geklärt werden. Trotzdem wird der Everton-Spieler zur Kasse gebeten. Doch das ist derzeit nicht sein größtes Problem.

Der Everton-Spieler Jack Grealish (M) muss mehr als 1.100 Euro Strafe zahlen, weil sein Lamborghini geblitzt wurde. (Archivfoto)

Liverpool - Weil sein Lamborghini beim Fahren über eine rote Ampel geblitzt wurde, muss der englische Fußballstar Jack Grealish mehr als 1.000 Pfund (etwa 1.150 Euro) bezahlen. Das entschied ein Gericht in Liverpool, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Der Vorfall soll sich im vergangenen September spätabends um 23.30 Uhr abgespielt haben - am Tag vor einem Premier-League-Spiel, bei dem Grealish für Everton gegen seinen früheren Club Aston Villa auflief. Grealish ist eigentlich noch bei Manchester City unter Vertrag, aber derzeit an Everton ausgeliehen.

Auch noch andere Sorgen für Grealish

Ob der englische Nationalspieler am Steuer saß, konnte nicht geklärt werden. Grealish äußerte sich dem Bericht zufolge nicht dazu, wer den Luxus-Sportwagen in der betreffenden Nacht lenkte. Daher landete der Fall vor Gericht. Das brummte Grealish eine Strafe auf, hinzu kommen Gerichtskosten. Zudem erhielt der 30 Jahre alte Offensivspieler sechs Punkte im Verkehrssünderregister, hieß es in dem Bericht weiter.

Für Grealish dürfte das derzeit jedoch die kleinere Sorge sein. Erst kürzlich hatte er ein Foto von sich auf Instagram gepostet, das ihn mit einem dicken Verband am Fuß in einem Krankenhausbett zeigte.

„Wollte die Saison nicht auf diese Weise beenden, aber das ist Fußball, bitter enttäuscht“, schrieb der einst auch zum Stamm der englischen Nationalmannschaft zählende Grealish dazu. Der BBC zufolge musste er wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß operiert werden. „Ich weiß ganz genau, dass ich fitter, stärker und besser als vorher zurückkehren werde“, betonte Grealish in seinem Post.